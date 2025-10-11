大阪のパナソニックスタジアム吹田で10月10日に行なわれたキリンチャレンジカップ2025の日本対パラグアイ戦は、２−２の引き分けに終わった。2026年ワールドカップの南米予選を自動出場枠ぎりぎりの６位で通過したパラグアイは、21分にミゲル・アルミロンが先制する。その５分後に小川航基の強シュートで一度は追い付かれるも、64分にディエゴ・ゴメスのヘディングシュートで再びリード。しかし、アディショナルタイム４分に上田