［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田森保一監督が率いる日本代表が10月10日、南米の強豪パラグアイと大阪で対戦。小川航基と上田綺世の得点で２度追いつき、２−２で引き分けた。試合後、日本サッカー協会の宮本恒靖会長が取材に対応。風邪をひいてしまったようで枯れた声で、まず自ら、技術委員長職を務めていた影山雅永氏を解任した件に触れ、「たくさんのサッカー関係者の方に、