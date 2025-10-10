ウェンディーズ·ファーストキッチンファーストキッチンは、10月16日から2026年1月上旬までの期間限定で、濃厚なうにソースとミョウバン不使用のうにを使った「本気(ガチ)うに100%」パスタ3品を発売する。なお、ファーストキッチン『アピタ鳴海』『岡崎ウィングタウン』『東京競馬場』『中山競馬場』と、ウェンディーズ·ファーストキッチン『菖蒲モラージュ』『129平塚田村』『ココリア多摩センター』『日比谷シャンテ