10月7日（火）から全国のファミリーマート限定（一部店舗を除く）で「かぼちゃと紫芋のプチケーキ」が発売されました。ハロウィンをイメージしたカラーリングがカワイイですね。実食レポを紹介します！■かぼちゃと紫芋のプチケーキ 348円（税込）マフィンはよくあるけど、シフォンケーキのプチケーキは珍しいかも…?!と思って、買いに走りました〜。ハロウィンのデコレーションがカワイイです！2種類楽しめるのも良いですね。まず