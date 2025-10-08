猛暑が去り、ようやく涼やかで過ごしやすい季節を迎えた矢先、天皇家の長女である愛子さまは不運に見舞われた。【写真】愛子さま・佳子さま・悠仁さまの貴重な“ペア公務”をイッキ見!多忙な公務と職務「10月2日、宮内庁は愛子さまが新型コロナウイルスに感染されたと発表しました。同月5日から6日には国民スポーツ大会臨席のため、滋賀県を訪問される予定でしたが、取りやめとなりました」（皇室担当記者）この秋、愛子さまは