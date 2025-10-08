2023年10月7日のハマスの攻撃後のイスラエルのガザ地区に対する軍事行動は、苛烈を極めている。援助物資も行き届かないため、餓死者も多数出ていると言われる人道危機が続いている。2023年10月7日の直後、私は、「行方の見えない「ガザ危機」で、これから起こりうる「3つの主要なシナリオ」という題名の拙稿を『現代ビジネス』に書いた。展望なき二つのシナリオまず、イスラエルはハマスの撲滅という完全勝利のシナリオを目指して