この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。子どもを持つか持たないか、持つと決めたらお互いの心に温度差が出ないか…現代社会には「妊娠・出産・育児」について考えることがたくさんありますよね。中でも不妊治療に関しては、どちらか一方の「子どもが欲しい」という熱量だけではお互いの足並みがそろわずつらい思いをする場合もあります。 妻の「配慮し