旦那さんとの関係がうまくいっていないママのなかには「子どもが大きくなったら、いつか離婚したい」と考えている人もいるかもしれません。先日ママスタコミュニティには「子どもがいる場合、家庭内別居ってどうやってやるの？」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんは10歳前後のお子さんたちがいるママですが夫婦仲は最悪。しかしお子さんたちが「離婚してほしくない」と言っていることから、家庭内別居を考えてい