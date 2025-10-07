YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で公開された「【超優良級】リーダーを目指す全ての人が見る動画。16個のパターンを理解することで"最強のリーダーシップ"が手に入る。」にて、マーケティング侍・りゅう先生と法廷臨床心理博士・遠藤氏が、ビジネスパーソンなら誰もが気になるリーダーシップの全タイプを日本初公開。動画は、「Sランクか