ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ボーガンで家族3人を惨殺 28歳男の陳述内容で判明した異様な家庭環境 国内の事件・事故 時事ニュース NEWSポストセブン ボーガンで家族3人を惨殺 28歳男の陳述内容で判明した異様な家庭環境 2025年10月4日 11時6分 ざっくり言うと 母、祖母、弟の3人を殺害した28歳男の公判について、ポストセブンが伝えた 男の陳述内容によると、母と弟は日常的にベロを舐め合っていたという 食事はカップ麺の上に白米をのせたもので、複雑な家庭環境だったとのこと