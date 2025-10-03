タイガー魔法瓶株式会社は9月、「フードジャーとお弁当作りに関する意識調査」の結果を発表しました。調査では、物価高を背景にランチを手作りのお弁当に変える人が増えていることや、手作りのお弁当に変えることで大きな節約効果があることが明らかになりました。物価高が後押し「お弁当生活」調査によるとスーパーなどで食材を買う際に、物価高を実感している人は、全体の8割以上（85.8％）にのぼりました。さらに、物価高がきっ