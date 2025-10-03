グランドニッコー東京ベイ 舞浜が、10月の3連休に合わせて『ハロウィーンスイーツブッフェ』を開催する。期間は10月11日から13日までの3日間限定で、会場はオールデイダイニング「ル・ジャルダン」。【写真】ハロウィーンパフェなど25種類『ハロウィーンスイーツブッフェ』を開催オールデイダイニング「ル・ジャルダン」では、季節ごとにテーマを設けたスイーツブッフェを開催しており、今回はおばけのハロウィーンパーティ