軽規格超えの“1.5リッター”エンジン！ダイハツは2025年9月29日、軽オープンスポーツ「コペン」の現行モデルを2026年8月で生産終了すると発表し、自動車ファンの間に大きな衝撃を与えています。そんな同車は、これまで数々のバリエーションや特別仕様車が登場しましたが、なかには大きなエンジンを搭載し、内装には本革をあしらったユニークなモデルが存在していました。本革シート採用の豪華仕様！ 1.5リッターエンジン搭載