【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESのジェシーが出演する、アンダーアーマーの新プロモーションムービーが公開された。 ■ジェシーがトレーニングマシンでひたむきに走り続ける アンダーアーマーは、2025年7月より展開を開始したフットウェアシリーズ“UA HALO（ヘイロー）”の新カラーを10月1日より販売開始。今回