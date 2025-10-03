SixTONESジェシー“トレーニングのある1日”を公開！「“じぇしじぇし”見ていただけたら“うじぇしー”」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESのジェシーが出演する、アンダーアーマーの新プロモーションムービーが公開された。

■ジェシーがトレーニングマシンでひたむきに走り続ける

アンダーアーマーは、2025年7月より展開を開始したフットウェアシリーズ“UA HALO（ヘイロー）”の新カラーを10月1日より販売開始。今回のムービーでは、アンバサダーを務めるジェシーの「トレーニングのある1日」をテーマに、あらたなフットウェアで“オン”も“オフ”もアクティブに過ごす様子を描いている。

朝、目覚まし時計で起床するジェシーは、歯磨きを済ませ、トレーニングウェアを身につけて自宅を出発。トレーニングジムに到着後、ランニングフットウェア“UA HALO RACER（ヘイローレーサー）”を着用してトレーニングを開始する。

トレーニングマシンでひたむきに走り続けるジェシーの姿を通して、“UA HALO（ヘイロー）”が持つ、限界を超えて走り続ける力を表現。また、2025年3月公開のビジュアルに引き続き、国際的に活躍するフォトグラファーのRKによる撮り下ろしの新作ビジュアルも同時に公開された。

“UA HALO（ヘイロー）”シリーズは、アンダーアーマーのデザイン、イノベーション、パフォーマンスを融合した製品で、その中でも次世代ランナーのためにデザインされた、これまでにないランニングフットウェア“UA HALO RACER（ヘイローレーサー）”を新ムービーでは着用。常にハイクオリティなパフォーマンスを追求し、独自の存在感を放ちながら多方面で活躍するジェシーとこのシューズの特徴が合致しており、あらゆるシーンにおいてアクティブに動けるシューズと、それを体現するジェシーの姿に注目だ。

■ジェシーが出演する新プロモーションムービー概要

アンダーアーマーのあらたな象徴となるフットウェアシリーズ“UA HALO（ヘイロー）”。デザイン、イノベーション、パフォーマンスを融合した、機能的かつアイコニックな製品であり、多様な着用シーンがある。ジェシーによる「トレーニングのある1日」をトレーニングシーンと日常シーンで描きながら、“UA HALO（ヘイロー）”とともにアクティブに日々を駆け抜けていく様子を表現した。

■冬の新作トレーニングウェアのビジュアルも同時公開！

挑戦を続けるアスリートのために、テクノロジーを進化させてこの冬のトレーニングに向けたアンダーアーマーの最新ウィンタートレーニングコレクション「COLD WEATHER TRAIN」。そのコーディネートに身を包んだジェシーを、RKが撮り下ろしたビジュアルも公開されている。

■SixTONESジェシー インタビュー