SixTONESジェシー“トレーニングのある1日”を公開！「“じぇしじぇし”見ていただけたら“うじぇしー”」
SixTONESのジェシーが出演する、アンダーアーマーの新プロモーションムービーが公開された。
■ジェシーがトレーニングマシンでひたむきに走り続ける
アンダーアーマーは、2025年7月より展開を開始したフットウェアシリーズ“UA HALO（ヘイロー）”の新カラーを10月1日より販売開始。今回のムービーでは、アンバサダーを務めるジェシーの「トレーニングのある1日」をテーマに、あらたなフットウェアで“オン”も“オフ”もアクティブに過ごす様子を描いている。
朝、目覚まし時計で起床するジェシーは、歯磨きを済ませ、トレーニングウェアを身につけて自宅を出発。トレーニングジムに到着後、ランニングフットウェア“UA HALO RACER（ヘイローレーサー）”を着用してトレーニングを開始する。
トレーニングマシンでひたむきに走り続けるジェシーの姿を通して、“UA HALO（ヘイロー）”が持つ、限界を超えて走り続ける力を表現。また、2025年3月公開のビジュアルに引き続き、国際的に活躍するフォトグラファーのRKによる撮り下ろしの新作ビジュアルも同時に公開された。
“UA HALO（ヘイロー）”シリーズは、アンダーアーマーのデザイン、イノベーション、パフォーマンスを融合した製品で、その中でも次世代ランナーのためにデザインされた、これまでにないランニングフットウェア“UA HALO RACER（ヘイローレーサー）”を新ムービーでは着用。常にハイクオリティなパフォーマンスを追求し、独自の存在感を放ちながら多方面で活躍するジェシーとこのシューズの特徴が合致しており、あらゆるシーンにおいてアクティブに動けるシューズと、それを体現するジェシーの姿に注目だ。
■ジェシーが出演する新プロモーションムービー概要
アンダーアーマーのあらたな象徴となるフットウェアシリーズ“UA HALO（ヘイロー）”。デザイン、イノベーション、パフォーマンスを融合した、機能的かつアイコニックな製品であり、多様な着用シーンがある。ジェシーによる「トレーニングのある1日」をトレーニングシーンと日常シーンで描きながら、“UA HALO（ヘイロー）”とともにアクティブに日々を駆け抜けていく様子を表現した。
■冬の新作トレーニングウェアのビジュアルも同時公開！
挑戦を続けるアスリートのために、テクノロジーを進化させてこの冬のトレーニングに向けたアンダーアーマーの最新ウィンタートレーニングコレクション「COLD WEATHER TRAIN」。そのコーディネートに身を包んだジェシーを、RKが撮り下ろしたビジュアルも公開されている。
■SixTONESジェシー インタビュー
Q. “UA HALO（ヘイロー）”新カラーの新ムービーの概要を教えてください。
ジェシー：今回は僕が朝起きてから夜までのトレーニングの様子を撮影させていただきました。
Q.撮影を終えての感想をお願いします。
ジェシー：朝からランニングマシンに乗りまして、多分100キロぐらい走ったんですかね、というのは冗談ですけど（笑）。
でも5キロぐらいは走りました。レベル13にしてずっと走り続けて、何回もやらせていただいきました。
仕事ではあるんですけど、同時にトレーニングができて一石二鳥で楽しめました。ありがとうございます。
Q.ジェシーさんは普段どのようなトレーニングをされていますか？
ジェシー：普段は、部位を分けてトレーニングをしています。撮影前日は、肩と背中と腹筋を、3日前は腕と胸をトレーニングしました。ドラマとか映画の撮影期間中は、中空（なかあき）という撮影が数時間空くタイミングでジムに行ったりしました。
Q.新ムービーで着用している“UA HALO（ヘイロー）”の特徴について教えてください。
ジェシー：今回、デザインがすごくこだわっています。もちろん前からデザインにはこだわっていますが、360度全体的にアンダーアーマーのロゴが見えるのが特徴ですかね。いくつもあるので、ぜひ探してみてください。
Q.新ムービーをご覧になる視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。
ジェシー：今回、アンダーアーマーの新しい製品“UA HALO（ヘイロー）”の撮影をしました。前回と違ってまた新しいムービーになっておりますので、“じぇしじぇし”見ていただけたら“うじぇしー”です。ぜひ一緒にアンダーアーマーを楽しみましょう。
