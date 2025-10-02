金正恩総書記が肝いりで建設を進める平壌総合病院に、従来の診療科と並んで「中毒科」が設置されていることが分かった。韓国のシンクタンク「サンドタイムズ研究所」傘下のサンドタイムズは「麻薬中毒者を専門に治療する部門であり、北朝鮮社会に蔓延する薬物汚染の深刻さを裏付けるものだ」と分析している。北朝鮮では慢性的な医薬品不足が続き、抗生物質や鎮痛剤を手に入れることが困難だ。そのため住民が覚醒剤やアヘン系薬物を