アメリカニューヨークの高層住宅で1日、爆発が発生し建物の一角が崩壊しました。ケガ人はいませんでした。爆発があったのは、ニューヨーク市北部ブロンクスにある高層住宅です。上空からの映像では、建物の一角が屋上から地上部分まで崩壊しているのがわかります。ニューヨーク市などによりますと、1日午前8時過ぎ、高層住宅のボイラー室付近で爆発が起き、建物の一角が崩壊しました。ケガ人は確認されていないということです。