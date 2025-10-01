TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』サム役の花澤香菜(右)、マーシャル・ロー役の土屋神葉(左) 現在放送・配信中のTVアニメ『Let's Play クエストだらけのマイライフ』は、累計閲覧数9億回を誇る大人気WEBコミックを原作とした青春群像劇。舞台はアメリカ・ロサンゼルス。ゲームクリエイターを夢見る22歳のサム・ヤングが、過去のトラウマや恋愛、仲間との出会いを通して少しずつ心を開き、成長していく姿が