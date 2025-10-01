キケ(左)が負傷離脱となれば、コンフォートの復帰はあるか(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月30日に本拠地で行われたレッズとのワイルドカード（WC）シリーズ第1戦に10-5で快勝。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が先頭打者ホームランを含む、2本塁打を放ち、打線を勢いづけた。【動画】勢いが止まらない！大谷がPS初戦で圧巻の2発目のアーチをかけたシーン試合前にはWCシリーズのロースター（出場登録選手）26人が発表