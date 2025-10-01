回転寿司チェーン「くら寿司」は、キャラクターブランド「BT21」とのタイアップキャンペーンを10月3日〜10月30日の期間で開催する。期間中はタイアップ特別メニュー、「ビッくらポン!」の賞品、税込2,500円のお会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントの3つの方法でキャンペーンを行う。〈「LINE FRIENDS」のキャラクターブランド「BT21」〉「BT21」は、メッセージアプリ「LINE」から誕生したキャラクター「LINE FRIENDS」の中のひ