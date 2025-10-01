坂上未優インタビュー後編女優、インフルエンサーとして活動する坂上未優さん（21）は、左耳が聞こえない片耳難聴だ。前編では彼女の日常生活について聞いたが、後編では芸能活動にスポットをあてる。中学時代に「JCミスコン」を受けたきっかけから、初グラビアでの葛藤や「ミスマガジン」活動中の誹謗中傷。さらに今後の活動についてライター・グラビア評論家の徳重龍徳氏が聞いた。【写真19枚】水着グラビアは卒業でも魅力は健