JR東日本JR東海JR西日本JR九州は9月19日、4社が運営するインターネット列車予約サービス「えきねっと」「EXサービス」「e5489」「JR九州インターネット列車予約サービス」を連携し、利便性向上に取り組むことについて合意したと発表した。だが、その内容を見る限り、利用者にとって「わずらわしさ」の軽減は限定的なものとなりそうだ。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）4社が合意した2つのサービス内容プレスリリースに