人気YouTuberのヒカルさんが2025年9月27日に公開した動画の中で、炎上騒動による会社の損失が約4億円にのぼることが明らかになった。サブスクリプション登録の会員数も減少ヒカルさんは9月14日に公開した動画で、5月に結婚を発表したばかりの妻・進撃のノアさんとの関係について、「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」と宣言。話し合いの末、「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め