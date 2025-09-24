ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 清水尋也容疑者と一緒に薬物使用か 俳優の遠藤健慎容疑者を逮捕 大麻 清水尋也 エンタメ・芸能ニュース NEWSポストセブン 清水尋也容疑者と一緒に薬物使用か 俳優の遠藤健慎容疑者を逮捕 2025年9月24日 10時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 俳優の遠藤健慎容疑者が逮捕されたと、NEWSポストセブンが報じた 清水尋也被告と一緒に違法薬物を使用していたとされるという 2人は映画「ミスミソウ」やドラマ「チア☆ダン」で共演している 記事を読む おすすめ記事 内田理央が激白 数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告 「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分 バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分 「どこまでズレまくってるんだろう」48歳女性シンガー “子ども食堂でケーキ”が物議の茂木前幹事長を痛烈批判 2025年9月23日 18時55分 YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分 《若手俳優また逮捕》「突然尋也君に会いたくなる」逮捕の俳優・遠藤健慎がみせた清水尋也被告との“若手俳優のアオい絆”「撮影現場で生まれた強固な連帯感」 2025年9月24日 10時30分