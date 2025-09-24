トランプ米大統領が２３日、国連総会で演説した/Richard Drew/AP（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２３日、ニューヨークの国連本部で開かれている国連総会で演説し、「国連は問題を解決しないばかりか、実際には往々にして新たな問題を作り出している」などと批判する一方で、自身が大統領１期目に実施した政策や現在の取り組みなどの成果を強調した。また、気候変動の脅威を完全否定し、パレスチナ国家の承認はイスラム組織ハマスへの