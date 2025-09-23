磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎が共演するドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の最終回が22日に放送され、健治（磯村）が珠々（堀田真由）にプロポーズする様子が描かれると、ネット上には「不意打ちすぎたw」「ほっこりジワっと泣いた…」「尊すぎた…」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】冒頭シーンでは巌谷（淵