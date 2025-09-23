今年いっぱいで活動休止することを発表したPerfumeが22日、休止前最後のコンサートとなる東京ドーム公演の初日を迎えた。開演前から会場周辺は熱気に包まれ、公式グッズを手に記念撮影する人、海外から駆けつけた人、歴代衣装でコスプレを楽しむファンらの姿であふれた。またチケットを入手できなかったファンも会場の外に集まり、漏れてくる音に耳を澄ませた。2007年発売の「ポリリズム」以来のファンという60代男性は「解散