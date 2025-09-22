メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、9月18日（木）から、ディズニーキャラクターをデザインした「Disney Collection created by Zoff “Baby Animals”」を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売した。【写真】ダンボの耳をイメージ！キュートな展開モデル一覧■全4モデルを用意今回発売された「Disney Collection created by Zoff “Baby Animals”」は、ディズニーの愛らしい“赤ちゃんアニマル”たちをモチーフにした