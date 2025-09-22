「1行の文章でWebサイトが完成、無料で使える5つのAIツール(ChatGPT、Gemini、v0、Lovable、Figma)でwebサイト生成性能を比較！」と題した動画で、AI系ツール紹介で注目されるミライ氏が、最新のウェブサイト生成AIツールについて詳細に語った。動画の冒頭でミライ氏は、「作りたいウェブサイトのイメージをテキスト入力して送信するだけで、プロが作ったような、しっかりとしたウェブサイトを簡単に作れ