スパイダーマンのヤングアダルト小説最新作『スパイダーマン バッド・コネクション』が2025年9月22日より発売された。人気イラストレーターのヒョーゴノスケさんによる表紙が目印だ。前巻の1章分試し読みも公開中だ。CGアニメーション映画『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』にも登場した、時空を自由に操るヴィラン「スポット」も出現する。