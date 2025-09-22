ロシアのドローンがポーランド領空に侵入してから数時間後に出動した消防局員/Kacper Pempel/Reuters（ＣＮＮ）ポーランドの領空にロシアのドローン（無人機）が侵入してから数日が経った今、欧州における重要な問題は、ロシアが２０機近くのドローンを北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の領空に意図的に送り込んだかどうかだけでなく、増大する脅威へのＮＡＴＯの長期的な対処能力について今回の軍事的対応が何を明らかにしたの