東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内にあるデリカフェ「チックタック・ダイナー」で提供される「ドーナツサンド」を紹介します。 ディズニーアンバサダーホテル／チックタック・ダイナー「ドーナツサンド」