お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（48）が19日配信されたABEMA「ときめきファンファーレ」に出演。現在の具体的な貯金額を明かす一幕があった。スタジオでのトークで「稼ぐモチベーション」の話題になり、クロちゃんは「お金持っとけば、“金持ってる”って言ったらモテると思ってるから。だから金はいっぱい持たないといけないなと思って…モテるために、っていうので稼ごうと思ってる」と持論をとうとうと語った。元モー