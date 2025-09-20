¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ½°±¡µÄ°÷¤¬£±£¹Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢Àµ¼°¤ÊÎ©¸õÊä¤ª¤è¤ÓÀ¯ºöÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó£±»þ´ÖÈ¾¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÌó£µ£µÊ¬¤¬¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºöÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¤Ë¼Áµ¿±þÅú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£³£°Ê¬¤Û¤É¤Ç°ìÅÙ½ªÎ»¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬¼¡¤ËÌÌ²ñÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¹ð¤²¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÉ²Ã¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ¤Ó½ªÎ»¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡£²ñ¾ì¤«¤é¡Ö·ÐÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼å¤ß¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×