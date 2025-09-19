ニューストップ > 国内ニュース > 秋田・鹿角市で電柱の管理作業中の男性2人に…クマ1頭が襲撃 病院搬… 時事ニュース クマ（動物） 秋田県 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン 秋田・鹿角市で電柱の管理作業中の男性2人に…クマ1頭が襲撃 病院搬送も 2025年9月19日 8時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日、秋田県鹿角市で電柱の管理作業をしていた男性2人がクマに襲われた 意識があり会話ができる状態だが、1人はドクターヘリで病院に搬送された 現場は山あいの住宅が点在する地域で、警察が周辺に警戒を呼びかけている 記事を読む おすすめ記事 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 松岡昌宏、国分太一を“２文字”で表現 今後の関係にもズバリ言及「一緒にやることは…」 2025年9月19日 5時12分 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 今田美桜の動きが気になる？ 橋本環奈「紅白4年連続司会」がかかる“今年ならでは”の憂鬱 2025年9月19日 9時26分