警察庁によると、今年7月と8月に全国で発生した山岳遭難は、発生件数、遭難者数いずれも統計が残る1968年以降で過去最多となりました。【写真で見る】「要救助者、移動不能」急斜面での過酷な訓練東京消防庁の山岳救助隊、その過酷な訓練に密着しました。「メインロープ赤?」「白が?」救助活動訓練で“大きな課題”取材したのは、奥多摩や八王子など、4つの消防署に配置されている東京消防庁の山岳救助隊です。技術力を統一するた