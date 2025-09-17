ずっとそばにいて笑わせてくれる“BEST FRIENDS FOREVER”。子どもの頃から大人になるまで愛され続けるセサミストリートから、新作グッズシリーズが登場しました。クッキーモンスターやエルモなどおなじみの仲間たちがデザインされたキーリールや巾着、ミラーなど、多彩なラインアップ♡オンラインストアやPLAZAをはじめとする全国の雑貨店で発売中。自分用にもギフトにもぴったり