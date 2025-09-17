13日に開幕した「東京2025世界陸上」が、連日盛り上がりを見せるなか、競技と同じくらい注目を集めている“熱い男”がいる。“大会スペシャルアンバサダー”として2大会ぶりに放映するTBSの中継に復帰した俳優の織田裕二（57）だ。’97年から’22年まで、13大会連続・25年間メインキャスターを務めていた織田は、07’年の大阪大会では、男子100m、パウエル選手（ジャマイカ）とタイソン・ゲイ選手（アメリカ）の決勝を見て感極まり