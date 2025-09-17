PayPayは9月16日、韓国においてPayPayを使った決済サービスを提供すると発表した。現時点では、QRコード決済で海外利用できるサービスはなく、スタートすればPayPayが唯一となる。9月下旬以降、サービスを開始し、日本のPayPayアプリを使って、そのまま韓国内の200万店以上でQRコード決済による支払いが可能になる。決済時に特別な手続きは不要だが、PayPayの本人確認を済ませている必要がある。PayPayの執行役員で金融事業統括本