ＮＹ時間の午後に入ってドル円は１４６．３５円付近まで下げ幅を広げている。本日のＮＹ為替市場は明日のＦＯＭＣの結果発表を前にドル安が強まっており、ドル円も２１日線から下放れる展開を強めている。本日の下げで１４６．１５円付近に来ている１００日線に一気に接近。これまで１００日線と２００日線の間でのレンジ相場を約２カ月間続けてきただけに、動向が注目される。 海外のエコノミストからは、日銀は今年、政策