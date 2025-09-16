2025年6月に開催された開発者向け会議WWDC25で発表された「iOS 26」が、ついに配信開始となりました。新デザインのLiquid Glassにより見た目が美しく生まれ変わり、AI機能も多数追加されています。New versions of Apple’s software platforms are available today - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2025/09/new-versions-of-apples-software-platforms-are-available-today/New Apple Intelligence features are available