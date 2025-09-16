退職代行サービス「EXIT」や、寝坊すると課金される目覚ましアプリ「メザミー」など、独自の発想で注目を集めてきた起業家・岡崎雄一郎さん。その岡崎さんが2023年に立ち上げたのが「レンタル怖い人」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このサービスは「怖い人」をレンタルし、いじめや近隣トラブルといった問題に立ち会うというもの。開始当初から問い合わせはあったものの、長らく依頼の成立には至りませ