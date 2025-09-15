タレントで女優のローラ（35）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。畑で農作物を収穫する写真とその様子を投稿した。《8月の終わりは、もちきび狩りついに暑ーい夏を乗り越えて頑張ったもちきび達。腰よりも上に背が高くなる予定だったけれど、今年は雨がなかなか降らなかった事もあり、背があまり高くならなくて、ひざくらいで成長が止まってしまって、そこから穂を出して命を生み出してくれたよ。》ローラはこれまでもイ