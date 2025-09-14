ソニーのレンズ一体型デジタルカメラ「RX1R III(DSC-RX1RM3)」が2025年8月8日に登場しました。RX1R IIIは小型軽量ボディにフルサイズセンサーと35mm単焦点レンズを搭載したカメラで、レンズまで含めて設計することで焦点面とレンズの位置をミクロンレベルまで最適化しているとのこと。そんなRX1R IIIをソニーから借りられたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。RX1R III(DSC-RX1RM3) | デジタルスチルカメラ Cyber-shot