2025年9月8日、中国のポータルサイト・捜狐に芥見下々氏の新作「呪術廻戦≡（モジュロ）」について言及した記事が掲載された。記事はまず、「最近、『呪術廻戦』のファンたちは喜びと不安の入り混じった心境にある。喜ばしいのは、原作者・芥見下々氏がついに新作を発表し、その内容が『呪術廻戦』の続編で、乙骨憂太（おっこつゆうた）の孫と孫娘が主人公になった点である。不安はといえば、また芥見氏に裏切られるのではないかと