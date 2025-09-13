»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·¡Ö¥­¥ã¥í¥ë¡×2025Ç¯7·î24Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬¡Ö¥­¥ã¥í¥ë¡×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥í¥ë¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯Îò»Ë¤¢¤ë·Ú¥»¥À¥ó¡Ê·Ú¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¡¢ÄãÇ³ÈñÀ­Ç½¤Î¹â¤µ¤ÈÆü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¡È¿·¡É¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç¡Ë¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î¥­¥ã¥í¥ë¤«¤éÂç¤­¤¯ÊÑ