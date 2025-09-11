待ってた！ 待ってたよーーーッッ！！【ゴンチャ】今飲みたい「新作ドリンク」ftn-fashion trend news-

巨峰まみれからあふれる巨峰へ ゴンチャの新作秋ドリンクを一部紹介

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ゴンチャの新作秋ドリンクを紹介している
  • 巨峰が主役で、ミルクティー、ティーエード、ジェラッティーなど4種類
  • 2017年の巨峰ドリンクのテーマは「あふれる巨峰」だという
