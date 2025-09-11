（台北中央社）最大野党・国民党が主催する青年プロジェクトの訪問団が10日、自民党青年局を訪れた。中曽根康隆青年局長らと面会し、SNSを活用した若者との交流やエネルギー政策などについて意見を交わした。訪問団には葛如鈞（かつじょきん）立法委員（国会議員）や党広報担当の楊智〓（ようちよ）氏と〓凱〓（とうがいくん）氏ら、党の若手関係者に加え、学生20人が参加。9日から訪日し、初日には立憲民主党青年局を訪問した。国