マクドナルドと、サンリオキャラクターの「マイメロディ」「クロミ」がコラボレーションしたマックフルーリーが初登場！ブルーベリーソースとヨーグルト味のソースにザクザク食感のココアクッキーをミックスした「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」が発売されます☆ マクドナルド「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」 価格：320円(税込)〜販売期