マクドナルドと、サンリオキャラクターの「マイメロディ」「クロミ」がコラボレーションしたマックフルーリーが初登場！

ブルーベリーソースとヨーグルト味のソースにザクザク食感のココアクッキーをミックスした「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」が発売されます☆

マクドナルド「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」

価格：320円(税込)〜

販売期間：2025年9月17日（水）〜10月中旬（予定）

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前1時00分まで）

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドに、2025年に“おそろい“アニバーサリーイヤーを迎えた「マイメロディ」（50周年）と「クロミ」（20周年）をイメージした「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」が誕生！

まだまだ暑さの残るこの時期にぴったりのひんやりスイーツです。

なめらかなソフトクリームに、2種の見た目も鮮やかなブルーベリーソースとさわやかな味わいのヨーグルト味のソースをトッピングし、ザクザク触感が楽しいココアクッキーをミックスすることで、「マイメロディ」と「クロミ」の世界観を表現。

幅広い世代に愛される「マイメロディ」と「クロミ」とのコラボレーションを通じて、味覚だけでなく、視覚や気分も高まるスイーツ体験が楽しめます☆

販売中：マックフルーリー 超 オレオ クッキー

価格：340円(税込)〜

販売期間：常時販売

「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量し食べ応えが増した「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」

レギュラーメニューとして大人気で、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいがポイントです。

“マイメロディ＆クロミコラボ”と“王道フレーバー”、2つの異なる魅力を持つラインナップで、この秋のマクドナルドスイーツを盛り上げます。

新TVCM：マックフルーリー マイメロディ＆クロミ 『いっしょならもっと最強』篇

放映開始日：2025年9月16日（火）

放映エリア：全国(一部エリアを除く)

マクドナルドに「マイメロディ」と「クロミ」が初登場する、新TVCM「いっしょならもっと最強」篇を放映。

素直じゃない「クロミ」をマイペースな「マイメロディ」が和ませます。

見た目も鮮やかなブルーベリーソースとヨーグルト味のソースがかかったなめらかなソフトクリームとザクザクのココアクッキーのように、正反対なのに完璧なふたりのハーモニー。

マックフルーリーを楽しみながら、“いっしょならもっと最強”というメッセージが、キャッチーでポップな映像を通して表現されています。

「マイメロディ」と「クロミ」の世界観を表現した、ブルーベリーソースとヨーグルト味のソースにザクザク食感のココアクッキーをミックスしたマックフルーリー。

マクドナルドにて2025年9月17日より販売が開始される「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」の紹介でした☆

